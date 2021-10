Île-de-France : quatre films récompensés au Cesar soutenus par la Région

Valérie Pécresse, présidente de la Région, et Agnès Evren, vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création, ont notamment « félicité chaleureusement » Jeanne Balibar, Nahuel Pérez Biscayart, Antoine Reinartz, Robin Campillo et Albert Dupontel.

Elles adressent également leurs félicitations aux équipes des dix films aidés par la Région qui étaient en compétition et totalisaient un nombre exceptionnel de 51 nominations. La Région Île-de-France est la première région française en matière de soutien au cinéma et à l'audiovisuel avec un budget dédié de 20 millions d'euros en 2018.