Île-de-France : plus de 500 postes en alternance à pourvoir dans les banques

Le 30 mars et le 14 avril, le CFPB/CFA Banques ouvrira ses portes lors de ses Journées InfoFormation-Recrutement, respectivement consacrées au BTS, le 30 mars et aux licences et masters, le 14 avril. L’occasion pour les jeunes de découvrir les métiers de la banque et les formations qui y préparent. Et aussi et surtout de rencontrer des DRH de banques qui souhaitent recruter.

« Pour l’alternance, nous ouvrons précisément le nombre de places recherchées par les banques. Près de 90 % de nos alternants s’insèrent dans l’emploi dans les 6 mois qui suivent la fin de leur parcours de formation », affirme Catherine Jovenel, directrice de l’alternance du CFPB au niveau national.

Les quelque 500 postes en alternance proposés par les banques concernent des niveaux bac +2 à bac +5 (environ 10 % de BTS, les 90 % restants se répartissant entre licences et masters). Ces postes s’adressent à des moins de 26 ans de niveau bac à bac + 4, suivant la formation visée. Après entretien individuel ou collectif, les dossiers seront dispatchés aux banques partenaires afin de finaliser les recrutements.

Candidatures surwww.cfpb.fr/candidat-alternance