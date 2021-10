Île-de-France : Place au Smart Navigo

Le 1er juin, Valérie Pécresse présentera au conseil d'administration du Syndicat des Transports d'Île-de-France (Stif) une série d'outils numériques censés « améliorer la vie quotidienne des Franciliens » dans les transports. « Le Pass Navigo va devenir le Smart Navigo », annonce-t-elle dans le Journal du dimanche. Entre 2018 et 2020 les usagers pourront « télécharger leur forfait sur leur téléphone » et « valider leur titre de transport en utilisant directement leur smartphone ». Ils pourront aussi, dans deux ans, utiliser le système de « paiement par carte bleue sans contact, d'abord dans les bus, puis dans les trains et les RER ».

Conséquence de la généralisation du Smart Navigo : « le ticket de métro sera supprimé à l'horizon 2021». Ce nouveau titre de transport « dématérialisé » pourrait aussi servir à « payer tous les autres services de mobilité » : Vélib', Veligo, Autolib', le covoiturage, les taxis… « On pourrait même s'en servir pour les parkings. Et à terme, j'envisage également de l'élargir aux événements culturels, musées, et pourquoi pas aux offres hôtelières », avance la présidente de la région Île-de-France.

Un nouveau calculateur d'itinéraire

« Toutes les données de mobilité seront donc centralisées par le Stif (marche, vélo, Vélib', voiture, taxi, transports en commun, Autolib', covoiturage), disponibles en temps réel et croisées dans un calculateur d'itinéraire nouvelle génération, prédictif et prévisionnel du trafic. (…) Notre nouveau calculateur pourra nous faire gagner un temps précieux. Il contribuera aussi à réduire les embouteillages et la pollution », promet Valérie Pécresse.