Ile-de-France : opération exceptionnelle de vaccination ce week-end

Grâce à une allocation exceptionnelle de 51 000 doses de vaccins Pfizer, à la mobilisation de 105 centres de vaccination ambulatoires, et à l'ouverture exceptionnelle de 13 nouveaux centres dédiés, de nouvelles vaccinations vont pouvoir être organisées tout au long du week-end dans l'ensemble des départements de la région.

Ces vaccinations vont concerner tous les publics éligibles au vaccin Pfizer, c'est à dire toutes les personnes de plus de 75 ans, ou toutes les personnes à très haut risque de forme grave de Covid- 19 (liste disponible sur le site l'ARS).

Cette allocation exceptionnelle d'un très important volume de doses Pfizer va permettre à tous les centres qui avaient constitué des listes d'attente de recontacter dès aujourd'hui les personnes concernées pour leur fixer des rendez-vous ce week-end.

Pour les centres qui n'ont pas de listes d'attente de nouveaux créneaux de rendez-vous seront ouverts dès aujourd'hui sur les plateformes de rendez-vous en ligne (accessibles par le site www.sante.fr ) et par l'intermédiaire des plateformes téléphoniques des centres (coordonnées sur www.sante.fr ).

Cette opération exceptionnelle qui va permettre de vacciner 51 000 Franciliens ce week-end est rendue possible par la mobilisation de tous les professionnels, notamment de santé, qui interviennent quotidiennement ou en renfort exceptionnel ce week-end dans les centres de vaccination, par celle des collectivités territoriales et de leurs élus, et grâce à l'appui des pompiers des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

Parallèlement à cette opération de vaccination massive grâce à cette allocation exceptionnelle de doses Pfizer, le Directeur général de l'ARS Île-de-France a demandé aux établissements de santé de s'organiser pour être en mesure de vacciner massivement les professionnels de santé et toutes les personnes éligibles au vaccin AstraZeneca.