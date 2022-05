Ile-de-France Mobilités veut éviter les conflits sociaux sur les lignes de bus ouvertes à la concurrence

« La concurrence a transformé les conditions de travail », a reconnu la présidente de la Région et de l'autorité organisatrice des transports en région parisienne, Valérie Pécresse. Entre septembre et novembre dernier, plusieurs mouvements sociaux avaient fortement perturbé des réseaux de bus en Seine-et-Marne, de nombreux conducteurs contestant la nouvelle organisation mise en place par Transdev après avoir remporté des appels d'offres dans le secteur. Transdev a « poussé un peu loin les sujets organisation du travail » en demandant à ses agents de travailler « beaucoup, beaucoup plus, sans gagner plus », avait admis Laurent Probst, directeur général d'IDFM. « Ces grèves ont durement éprouvé les voyageurs, les élèves et les parents d'élèves donc nous avons décidé de devenir la...