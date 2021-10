Ile-de-France Mobilités généralise le paiement sans contact

Depuis le 1er septembre 2018, l'achat d'un ticket de bus en grande couronne peut se faire avec son téléphone et sans avoir besoin de monnaie. En envoyant un code, l'usager reçoit un ticket sous forme de SMS avant d'être débité directement sur sa facture mobile (envoyer STIVO au 93100).

Cette expérimentation a été élargie à tout le réseau de bus en Île-de-France.

Dédié aux voyageurs occasionnels, le Navigo Easy est un pass sans contact qui permet de charger des tickets et certains forfaits courts sur un même support. N'étant pas nominatif, il pourra être prêté à d'autres personnes. Il est disponible aux guichets des gares et stations d'Île-de-France puis rechargeables aux automates ou grâce à son téléphone et l'application Vianavigo.

Par ailleurs, les nouveaux services disponibles sur l'application Vianavigo permettent d'acheter et/ou de recharger les pass Navigo (il faut disposer d'un téléphone NFC avec la version Android 6.0 au minimum) et de charger des titres/forfaits sur smartphone et de les valider avec ce dernier (disponible sur les Android avec le service NFC ou sur certains appareils Samsung intégrant une puce sécurisée).

Enfin le nouveau forfait Navigo Liberté+ permet de se déplacer en transports et d'être prélevé le mois suivant pour les déplacements effectivement réalisés (zone limitée). L'attente en guichet ou en automate est ainsi évitée.