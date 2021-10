Ile-de-France Mobilités et la RATP renouvellent leur contrat

Ile-de-France Mobilités et la RATP ont approuvé dernièrement le nouveau contrat qui doit les lier sur la période 2021-2024, visant une "amélioration de la qualité du service rendu", et plus exigeant que le précédent en matière de ponctualité.

© DR