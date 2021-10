Île-de-France : les six lauréats du CréaRÎF entreprendre autrement 2016

L'Atelier et ses partenaires ont remis les prix du concours CréaRîF Entreprendre autrement 2016 à six entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Sélectionnés parmi les 200 entrepreneurs accompagnés par l'Atelier dans le cadre de son programme Entrepreneurs de changement, les lauréats ont suivi un programme en quatre étapes qui permet de passer de l'idée au projet et d'accélérer la création d'une entreprise sociale.

• Prix BGE PaRIF : Innovation sociale - Par Aurélie Erhard (95)

Nouveau souffle - La Maison du répit : Accueil de loisirs et de répit pour les enfants ayant des troubles du spectre autistique et/ou en situation de handicap mental

Nouveau Souffle, la Maison du Répit a été créée pour répondre aux problématiques d'accompagnement pendant les périodes scolaires et extrascolaires. Souvent confrontés à l'épuisement physique et psychologique, les parents d'enfants en situation de handicap peuvent ainsi faire appel à l'association qui pourra accueillir l'enfant et lui éviter le ressenti du stress et un éventuel retard dans le développement de sa potentialité.

Installée dans le Val-d'Oise, l'association propose des activités de stimulations sensorielles, motrices et des activités de médiation animale, en alternance avec des activités ludo-éducatives.

• Prix Studios Singuliers : Ville de demain - Par Julie Heyde (75)

DVTup : L'exploitation d'espaces délaissés pour favoriser la cohésion sociale

Les espaces résiduels, considérés comme les déchets de l'urbanisation, pourront ainsi être mis à profit grâce à la création collaborative d'ateliers, de jeux et d'événements avec l'objectif de bâtir du lien social.

La structure accompagne donc les entreprises, collectivités publiques, bailleurs sociaux ou associations en auditant les emplacements peu ou mal utilisés dans le but de les optimiser.

• Prix BGE PaRIF : Economie circulaire - Par Wassim Chelfi (93)

UpCycly : Se servir de déchets pour créer et inventer du mobilier de manière collaborative

cette entreprise propose de changer notre regard sur nos rebuts tout en répondant au besoin de s'équiper en mobilier responsable.

Grâce à sa plateforme web, UpCycly propose ainsi à tout citoyen de venir s'initier gratuitement à la fabrication de mobiliers à partir de déchets avec l'aide d'experts de la menuiserie.

• Prix BGE PaRIF : Tourisme responsable - Par Fabrice Vernay (75)

Boutique Hôtel : Un hôtel écoresponsable et solidaire

Installé à Paris, « au cœur du village », l'hôtel a dans l'idée d'offrir plusieurs services aux habitants du quartier (laverie, expositions, conférences, bibliothèque) et d'encourager les habitants eux-mêmes à proposer leurs compétences aux clients de l'hôtel (cours de cuisine, repas, visites de quartiers).

Écoresponsable et solidaire, la structure a également pour objectif de privilégier le circuit-court pour constituer ses petits déjeuners et souhaite employer en partie du personnel en insertion.

• Prix OFQJ : Innovation culturelle – Par Orianne Vilmer (75)

USIN'ART - La Fabrique de la danse : le premier incubateur de chorégraphes

Grâce à un parcours de formation, à la mise à disposition de danseurs semi-professionnels et d'espaces de travail, La Fabrique de la danse apporte de vraies compétences aux chorégraphes.

En les accompagnant, l'entreprise souhaite favoriser à termes la création d'emplois dans le spectacle vivant et proposer des solutions pour la reconversion des danseurs en fin de carrière.

• Prix ULULE : Alimentation responsable - Par Armelle Delaage (92)

United Kitchens : Accompagner les entrepreneurs dans un lieu dédié à l'alimentation durable

Bientôt installée à Nanterre au « Château », le lieu dédié à l'alimentation éthique et responsable, la structure souhaite également accompagner les acteurs dans la création de réseau, la validation et le test de leur concept.

United Kitchens a pour ambition de proposer une alimentation meilleure pour l'homme et la planète en appliquant quatre principes clés : économiser les ressources, limiter les déchets, favoriser l'emploi et créer du lien social.