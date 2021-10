Île-de-France : les lycéens engagés pour le climat

Dans les murs de l'École nationale supérieure des arts appliqués et métiers de l'art, les lycéens ont joué le rôle d'élus et de consultants en bureaux d'études spécialisés sur les enjeux climatiques. L'opération Le Climat c'est chez moi ! s'est caractérisée par le travail et la réflexion des lycéens autour des enjeux locaux d'atténuation des impacts sur le climat.

Cette édition a permis de sensibiliser les élèves à l'environnement à travers l'étude du territoire local mais aussi le développement de compétences complémentaires et de nouveaux outils pédagogiques pour aborder les enjeux de la transition écologique.

Les élèves ont été amenés à réaliser des diagnostics environnementaux de leur territoire proche (arrondissement, commune, intercommunalité ou département) et à s'intéresser aux documents d'orientation et plans stratégiques locaux pour la protection de l'environnement. Ils sont allés à la rencontre d'acteurs régionaux clés et ressources tels que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) ou encore l'Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies (Arene).

Avec ce projet, les élèves ont appris à mettre en œuvre les politiques publiques dans le domaine de la protection de l'environnement en Île-de-France ; dans la perspective plus large d'encourager la mobilisation citoyenne autour des enjeux de la transition écologique sur le territoire régional.

Le Climat c'est chez moi! a été piloté par les académies de Créteil, de Paris et de Versailles, et la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France (DRIEE) en partenariat avec l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE), la région d'Île-de-France et les associations Monde Pluriel et Fréquence school.