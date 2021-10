Île-de-France : Les I-SITE, un nouveau modèle d'université d'envergure mondiale

Dans le cadre d'appels à projets Initiative science-innovation-territoire-économie (I-SITE) lancés par le commissariat général à l'investissement, au titre du Programme des investissements d'avenir (PIA), le projet « Future » sur la thématique de la ville de demain, porté par les partenaires de l'I-SITE Paris-Est, et le projet « Paris Seine initiative » sur les sciences de la modélisation, l'économie et le management, porté par les partenaires de l'I-SITE Paris-Seine, ont été récemment sélectionnés par un jury international.

Ces deux I-SITE associent des universités qui s'appuient sur des Comue (communauté d'universités et d'établissements), des écoles et des institutions d'excellence, de statut public ou privé. Ils ont pour ambition de créer un nouveau modèle universitaire en termes de gouvernance, d'éducation et de relations avec les acteurs extérieurs.

En sélectionnant le projet défendu par les partenaires de l'I-SITE Paris-Seine, dont l'ESSEC Business School, l'ambition est clairement affichée de créer une université de recherche intégrant le top 200 des universités mondiales dans les 10 ans et le top 100 dans leur domaine d'excellence : les sciences de la modélisation, l'économie et le management. Le projet, pour lequel une dotation de 320 millions d'euros a été demandée, s'appuie sur deux points forts, soulignés par le jury : « la combinaison de deux cultures organisationnelles » (les écoles et l'université) et « une solution innovante à la question de la sélectivité étudiante grâce à une double structure, un collège de premier cycle non sélectif et une université axée sur la recherche sélective ».

Le projet I-SITE Paris-Est, qui intègre ESIEE Paris, vise à créer un nouveau modèle d'université de renommée mondiale : l'un des 10 sites internationaux dédiés à la ville de demain, capable d'inventer et de former le designer de la ville « intelligente, économe en ressources, sûre et résiliente ». Il s'appuiera pour cela sur la pluridisciplinarité facilitée par ses différents partenaires, pôles d'excellence en sciences dures, sciences de l'ingénieur ou sciences humaines et sociales. La dotation demandée pour ce projet est de 400 millions d'euros.