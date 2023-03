Île-de-France : les dossiers de surendettement en baisse de 8 % en 2022

Selon la Banque de France, en 2022, le nombre de dossiers de surendettement déposés (16 919 dossiers) en Île-de-France a baissé de 8 % par rapport à 2021. En comparaison, le repli est de 7 % en France métropolitaine. Les commissions de surendettement ont traité 10,5 % de dossiers en moins par rapport à 2021 (contre 9,1% pour la France métropolitaine).

L’endettement médian hors immobilier (ménages dont le dossier a été traité) atteint 21 281 euros. Ce montant est supérieur de 30 % à celui de France métropolitaine, qui est de 16 328 euros. Par ailleurs, 25,9 % des dossiers de surendettement clos l’année dernière ont donné lieu à un effacement de dettes, total ou partiel (contre et 26,5% en France métropolitaine). Enfin, il faut savoir qu’en 2022, l’Île-de-France affichait 169 dépôts de dossiers de surendettement pour 100 000 habitants, contre 208 pour la France Métropolitaine.

Les dispositifs en Île-de-France

Dans la Région, la Banque de France a mis en place un numéro unique pour joindre son service aux particuliers, le 3414. Ce dernier centralise l’ensemble des services publics d’inclusion financière de la Banque de France (difficultés et incidents bancaires, surendettement, informations sur les questions de banque et d'assurance). Placés sous la présidence des directeurs départementaux de la Banque de France, les conseils départementaux de l’inclusion financière (CDIF) permettent également de mieux connaître et faire connaître les dispositifs d’inclusion financière au niveau local.