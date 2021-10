Île-de-France :

Véritable accélérateur de la mutation digitale des PME, la CCI fait aujourd'hui un pas de plus dans cette voie en lançant sa nouvelle marque : Les Digiteurs. Son offre s'élargit et s'enrichit avec la mise en ligne d'une plateforme qui proposera informations, conseils, formations et solutions aux entreprises pour faciliter leur passage au numérique.

La plateforme lesdigiteurs.fr articule son offre autour de trois axes : proposer une information complète liée à la révolution du digital, grâce à des dossiers, des articles, ou encore des interviews d'entrepreneurs ; mettre en place une méthode d'accompagnement à la transformation digitale proportionnelle aux besoins des entreprises ; et présenter des solutions de digitalisation basées sur les offres de la CCI et de ses partenaires.

Un tiers des petites entreprises n'aurait ni site web, ni compte sur un média social, contre 5 % pour les grandes entreprises, selon une récente étude de l'Insee. Malgré quelques progrès notables, les entreprises françaises ont pris du retard par rapport à leurs homologues européens.

Face à de nouveaux usages et modes de consommation induits par la révolution digitale, les entreprises doivent impérativement se transformer pour tirer le meilleur parti de ces nouvelles technologies. La transformation numérique permet en effet de booster son chiffre d'affaires. C'est aussi une opportunité pour repenser ses process internes ou même son business model.