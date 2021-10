Île-de-France : les auto-entrepreneurs récompensés au Prix Audace

Les candidats de la région parisienne ont jusqu'au 5 septembre pour y participer et tenter de remporter 4 000 euros. Deux conditions : être en activité depuis au moins un an et avoir au minimum deux clients.

Récompenser l'audace d'un auto-entrepreneur de la région

Créé en 2015, ce Prix récompense les auto-entrepreneurs pour leur audace d'entreprendre, l'ancrage de leur activité dans les territoires et leurs perspectives de développement.

« Avec le Prix Audace, notre Fondation encourage l'esprit d'entreprendre et soutient le développement de ces auto-entrepreneurs en leur permettant notamment de structurer leur activité (offre de services, production) dans un contexte où il leur est parfois difficile de trouver des financements pour franchir un cap significatif. Ce Prix est également synonyme de crédibilité pour ces auto-entrepreneurs, qui sont des entrepreneurs avant tout », explique Maryvonne Le Roch-Nocera, administratrice de la Fondation Le Roch–Les Mousquetaires.

Le lauréat 2016 recevra le Prix Audace le mardi 4 octobre au Salon des micro-entreprises au Palais des Congrès Porte Maillot.