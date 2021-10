Ile-de-France : La SNCF lance son service Work & Station

Afin de désengorger les trains aux heures de pointe, la SNCF, grâce à son offre Work & Station, va mettre à disposition dans les gares de la région des espaces de travail pour les salariés les plus éloignés de leur entreprise.

Des espaces de bureau d'environ 1000 mètres carrés chacun, seront construits au-dessus des parkings des gares. On y trouvera des « open space » bien insonorisés, des bureaux fermés et des salles de réunion avec visio-conférence. La clientèle visée pourrait utiliser ces nouveaux bureaux un à deux jour par semaine, avec l'accord de leur entreprise. Le premier espace de bureau ouvrira début 2017, mais dès le 18 juillet, la SNCF proposera de réserver des places de bureaux dans des espaces de travail existants en Île-de-France.

À Maisons-Laffite, Cergy Préfecture, Montigny-le-Bretonneux, Alfortville, Noisy-le-Grand et Montereau, la SNCF va préempter des espaces de travail pour ses clients. On pourra réserver sa place via le système de réservation Work & Station comme on prendrait un billet de train.

Le succès de ces tiers-lieux semble d'ores et déjà en bonne voie puisqu'un club de sept très grandes entreprises s'est formé (Dalkia, La Poste, Schneider Electric, Véolia Environnement, Cisco, Crédit Coopératif et Engie). Elles se sont engagées à proposer la formule à leurs milliers de salariés.