Île-de-France : La Région s'engage avec l'État pour l'avenir francilien

Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet, et la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, ont signé le 7 février, en présence du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, Jean-François Carenco, un avenant au Contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2020 pour la région Île-de-France. Le Contrat de plan fixe les grandes priorités d'investissement en Île-de-France d'ici à 2020 et les financements que l'État et la Région s'engagent à y consacrer, avec la contribution des collectivités locales et des opérateurs compétents.

Ces investissements ont permis de démarrer de nombreux projets essentiellement focalisés sur des domaines prioritaires pour les Franciliens : transports, enseignement supérieur et vie étudiante, transition écologique et aménagement durable. Ils s'inscrivent au cœur de la dynamique du Grand Paris.

Le CPER 2015-2020 pour l'Île-de-France représente désormais un montant d'investissements de l'État et de la Région de 7,4 milliards d'euros, dont 4,4 milliards d'euros pour la Région et 3 milliards d'euros pour l'État. Dans cette enveloppe, 5,3 milliards d'euros seront consacrés aux transports.

L'État et la Région ont notamment décidé d'augmenter de 30 millions d'euros chacun leur investissement pour le réseau routier francilien, afin d'apporter des réponses appropriées à la congestion qui génère perte de temps et pollution ; cet investissement supplémentaire permettra la réalisation d'opérations structurantes pour la fluidité du trafic comme le contournement routier de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle par l'est.

L'enseignement supérieur et la recherche ont été l'autre secteur prioritaire de cette révision du Contrat de plan. L'établissement Paris Est, Cité Descartes et Melun en Seine-et-Marne, va notamment bénéficier d'un rééquilibrage territorial de ses crédits.