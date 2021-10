Île-de-France : La Région et Disneyland Paris engagés pour l'accès de tous aux loisirs

Cette action est le fruit d'un partenariat entre la Région, Disneyland Paris et les associations franciliennes de solidarité (Samu social, Secours catholique de l'Essonne, L'Envol, Apprentis d'Auteuil, Croix-Rouge, ATD Quart-Monde, Emmaüs, K d'Urgence et Les Restos du cœur). Il s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité et de soutien aux familles mises en place par la Région Île-de-France et également dans le cadre des actions citoyennes menées par Disneyland Paris au profit de l'enfance et de la famille.

Ce moment a aussi été l'occasion pour Valérie Pécresse et Catherine Powell de saluer et de remercier les Volontaires du tourisme, présents durant tout l'été pour informer les visiteurs aux abords des parcs. La présidente de la Région s'est réjouie « de ce partenariat avec Disneyland Paris, qui contribue à notre action pour réduire les fractures sociales et faire en sorte que l'Île-de-France soit une région solidaire ».

De son côté, Catherine Powell s'est félicitée de cette nouvelle collaboration avec la Région en précisant « qu'avec plus de 1 000 actions au profit de l'enfance et de la famille chaque année, Disneyland Paris est pleinement engagée pour faire rêver ceux qui en ont le plus besoin. »