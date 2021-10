Île-de-France : une majorité des postes reste à pourvoir pour l'Euro 2016

Alors que certains profils sont déjà à l'œuvre depuis quelques semaines, la majorité des postes reste à pourvoir. L'occasion pour Proman de dresser un premier bilan des candidatures reçues et de lancer un dernier appel aux intéressés.

Marseille : 300 candidatures

Nice : 350 candidatures

Bordeaux : 500 candidatures

Toulouse : 300 candidatures

Lyon : 350 candidatures

Saint-Étienne : 300 candidatures

Paris / Saint-Denis : 500 candidatures

Lille : 350 candidatures

Lens : 800 candidatures

La plupart des candidats prendront leur poste à partir de début mai et jusqu'à la fin de la compétition. Le pic d'activité est naturellement programmé entre le 10 juin et le 10 juillet. Les premiers professionnels à intervenir seront les manutentionnaires, caristes et nacellistes pour la pose des signalétiques et de la décoration des différents stades aux couleurs de l'UEFA EURO 2016.

Cependant, certains profils administratifs sur Paris et d'infographie sur Lyon sont déjà en fonction depuis plusieurs mois.

Les candidats intéressés peuvent encore envoyer leur candidature à l'adresse suivante :

paris.euro2016@proman-interim.com