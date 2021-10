Ile-de-France : L' Association des maires publie les coûts de la crise sanitaire pour les communes

Près d'un an et demi après le début de la pandémie de Covid-19, l'Association des maires de l'Ile-de-France a réalisé une étude afin de connaître les coûts que cette dernière avait engendrés pour les communes franciliennes. Les conclusions ont été dévoilées dernièrement.

Globalement, les recettes de fonctionnement ont baissé de 1,1 % pour les communes franciliennes du fait d'une perte de recette de 360 millions d'euros sur les produits de services et domaines en 2020 liés à la fermeture des services pendant les confinements et à des décisions de stationnement ou de droits de terrasses gratuits. Les communes de plus de 30 000 habitants ont perdu près du quart de leurs recettes d'occupation du domaine public par rapport à 2019.

Les dépenses liées à la lutte contre l'épidémie tels que les centre de vaccinations sont les dépenses les plus importantes : certaines communes ont eu à avancer le paiement du personnel médical ; concernant les ressources humaines, les communes et collectivités ont pu redéployer leurs agents du fait de la fermeture de services publics locaux mais doivent de plus en plus recruter. En termes de dépenses matérielles, l'achat d'équipement a représenté un coût moyen de 30 000 euros par centre.

Du côté de l'épargne des communes, les résultats sont différents entre les petites communes et les communes de plus de 10 000 habitants. Pour les premières, l'épargne a légèrement augmenté. Pour les autres, l'épargne brute a connu une baisse de 4,8 % en moyenne sur l'année 2020; cette baisse atteint même 7,4 % pour les villes de plus de 30 000 habitants. L'investissement a également énormément chuté. Sur toutes les communes interrogées dans cette étude, 40 % ont déclaré avoir reporté ou abandonné des projets en 2020. L'investissement a baissé de 16,4 % par rapport à 2019.

L'Association des maires de l'Ile-de-France rappelle donc que les communes ont fait énormément d'efforts financiers en 2020. Elle prévoit que l'année 2021 sera encore plus difficile, notamment avec la mise en place des différents protocoles sanitaires, la campagne de vaccination et également les conséquences sociales de la crise et explique que ces coûts devront être compensés.