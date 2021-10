Île-de-France : Isabelle Derville nommée directrice régionale adjointe de l'aménagement

Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, Isabelle Derville a été successivement chef du service environnement à la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) des Côtes d’Armor (1994 - 1997), chef du service de l’eau et des milieux aquatiques à la Direction régionale de l’environnement (Diren) Bretagne (1997 - 2002), chargée de mission auprès de la secrétaire générale aux affaires régionales de Bretagne (2002 - 2006), chef du bureau de la qualité de l’air à la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de l’Environnement (2008 - 2013), directrice adjointe à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nord Pas-de-Calais (2013 -2015).

Depuis septembre 2015, Isabelle Derville était chef de la délégation au développement durable au commissariat général au développement durable du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et la Mer.

Elle succède à Véronique Lehideux, nommée directrice adjointe de la Direction de l’information légale et administrative dans les services du Premier ministre.