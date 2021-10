Ile-de-France : « Inonder Paris de livres »

Le rendez-vous Livre Paris, consacré cette année à la thématique actuelle de l'Europe, rassemblera auteurs, éditeurs et lecteurs Porte de Vincennes, le week-end du 15 au 18 Mars. Lors du discours de lancement de l'événement, la présidente de la région Île-de-France a dressé le bilan de l'investissement régional en faveur de la littérature.

« Lire, c'est partir à la conquête de terres inconnues et de paysages intérieurs, c'est s'armer aussi contre les fake news, la facilité, l'échec. C'est pour cela que nous voulons faire de l'Île-de-France la Région du livre. Et nous nous en donnons les moyens : 21 millions d'euros en trois ans », a déclaré Valérie Pécresse.

Le montant a été réparti sur les multiples projets déjà lancés par la Région, qui revendique trois principaux objectifs : soutenir la création et le financement de l'édition, développer l'éducation artistique et culturelle ainsi que promouvoir les projets territoriaux, notamment en grande couronne, pour lutter contre les inégalités territoriales.

L'Île-de-France vient en aide aux métiers du livre : 58 résidences d'auteurs, qui offrent un espace de travail propice à la création, ont reçu le soutien financier de la région, qui s'investis également en faveur des éditeurs et libraires indépendants via l'association ADELC (Association de développement de la Librairie de création).

L'assurance d'un lectorat régulier est également prise en charge, après le succès révélé de la création de 15 Boîtes à Livres aux abords des gares, autant d'invitations à la lecture pour ses voyageurs. La Région envisage de généraliser le procédé à près de 200 gares d'ici à 2021.

Valérie Pécresse rappelle par ailleurs, la nécessité de diversification des supports de lecture qui doit permettre de toucher le plus grand nombre : « Faire de l'Île-de-France la Région du Livre, ça veut dire enfin inonder l'Île-de-France de livres pour tous les âges, pour tous les goûts, des romans romantiques et des mangas épiques, des livres pour tous les jours, pour toutes les humeurs. »

Parce que le plaisir de lire doit s'inculquer dès le plus jeune âge et se poursuivre tout au long de la scolarité, la Région s'investit massivement dans le secteur éducatif en permettant aux élèves de s'instruire grâce aux 100 Leçons de Littératures qui seront organisées dans 100 lycées régionaux pour un public de 11 000 étudiants.

De jeunes privilégiés parmi lesquels se trouvent peut-être les talents de demain, qui pourront être révélé grâce à la création du « Prix Littéraire des Lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle ». Enfin, un appel à projets afin de créer des clubs de lecture dans les lycées franciliens devrait prochainement voir le jour…

« Et puisqu'un beau livre, c'est celui qui sème à foison les points d'interrogation comme l'écrivait Jean Cocteau, dont nous avons sauvé la maison à Milly-la-Forêt, puisque nous sommes là, alors la Région apporte, à vos côtés, une réponse haute et forte : pour le secteur du livre et de la lecture en Île-de-France, une nouvelle page est en train de s'écrire », magnifie-t-elle.