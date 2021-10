Île-de-France : Fête de l'alternance au Parc Floral le 26 mai

Les jeunes, en particulier les peu ou pas qualifiés, font partie des publics vulnérables sur le marché de l'emploi. Avec un taux de chômage des moins de 25 ans de 18% en Île-de-France, la mobilisation des acteurs de la Région en faveur de l'emploi reste un sujet prioritaire.

De ce fait, le Medef Île-de-France et ses partenaires réunissent pour cette Fête de l'alternance plus de 50 grandes entreprises de secteurs d'activité variés ainsi que 70 organismes de formation qui seront présents pour proposer plus de 15 000 offres de contrats de professionnalisation et d'apprentissage.

Cinq grands pôles (information, métiers et formation, accompagnement, recrutement et handicap) seront aménagés sur 5000 m2 de stands dans l'enceinte du Parc Floral.

Parce que les jeunes qui choisissent la voie de l'alternance disposent d'atouts opérationnels qui répondent aux besoins des chefs d'entreprise, les organisateurs souhaitent plus que jamais promouvoir cette filière de formation.