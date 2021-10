ILE-DE-FRANCE - Données chiffrées de référence

Le Centre régional d'observation du commerce, de l'industrie et des services (Crocis) de la CCI Paris Île-de-France, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France (IAU îdF) et la direction régionale d'Île-de-France de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) viennent de publier les “Chiffres clés 2018 de l'Île-de-France”.

Les éléments de référence de l'Île-de-France sont disponibles dans un seul document : population, économie générale, emploi et revenus, entreprises, logement, transports, enseignement, tourisme et environnement.

L'étude est consultable à l'adresse http://www.cci-paris-idf.fr/etudes-et-prises-de-position-etudes

1er bassin d'emploi européen.

un PIB de 31 % de la richesse nationale.

4 % du PIB de l'Union européenne.

35 % des cadres français.

23 % des universités françaises.

25 % des écoles d'ingénieurs.

22 % des écoles de commerce...