Île-de-France : Créez votre boîte où que vous soyez

À cette occasion, l'Adie annoncera la mise en place de nouveaux dispositifs en ligne innovants, accessibles, didactiques et gratuits, qui viendront répondre à la difficulté d'accès à l'information des porteurs de projets où qu'ils se trouvent, et plus particulièrement ceux résidant dans les territoires les plus isolés et touchés par le chômage.

En plus de webconférences quotidiennes, cette campagne offrira également l'opportunité au public de rencontrer des conseillers Adie, des partenaires experts de la création d'entreprise et des micro-entrepreneurs déjà lancés. Trois événements sont prévus à Paris, avec pour objectif de mieux faire connaître le microcrédit accompagné comme voie efficace de retour à l'emploi.

Les événements prévus à Paris

- Accueil du public sans rendez-vous, mardi 31 mai, de 9 à 18h, au 139 boulevard de Sébastopol, 75002 Paris.

- Speed meeting organisé le jeudi 2 juin, de 14h à 16h, salle Saint-Bruno, 9 rue Saint-Bruno 75018 Paris. Avec la participation de Pôle emploi, la BGE et l'Agence France Entrepreneur.

- Apéro Créateurs, l'occasion de venir à la rencontre des entrepreneurs de votre quartier, jeudi 2 juin de 17h à 19h, à l'agence Adie au 139 boulevard de Sébastopol 75002 Paris. Des entrepreneurs accompagnés et financés par l'Adie, seront présents pour partager leurs témoignages.