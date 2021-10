Île-de-France: Consultation ouverte pour le Schéma régional de l'Enseignement Supérieur

Le SRESRI définira les orientations et priorités régionales en matière d'Enseignement supérieur, de Recherche et d'Innovation jusqu'en 2022.

La consultation en ligne, ouverte jusqu'au 1er avril 2017, vise à recueillir les contributions de divers publics : acteurs économiques, chercheurs et enseignants-chercheurs, étudiants, enseignants, stagiaires de la formation professionnelle, etc.

En parallèle, la Région a choisi d'associer à sa réflexion des experts de l'Enseignement supérieur et de la Recherche via des consultations personnalisées et des ateliers thématiques de co-construction. Des visites « terrains » au contact des parties prenantes du territoire francilien sont également prévues au printemps.

L'objectif est d'aboutir à la consolidation d'un document stratégique vecteur d'attractivité pour l'Île-de-France qui sera présenté au vote des élus régionaux à l'automne 2017.