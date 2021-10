ILE-DE-FRANCE : Cancer Campus lance un appel aux entrepreneurs et aux investisseurs

À la suite du flamboyant succès de Villejuif Biopark, hôtel/pépinière d'entreprises, animée par la CCI Val-de-Marne, première pierre du projet de bio-cluster, Cancer Campus lance aujourd'hui un appel à de nouveaux talents au travers d'un challenge IA. L'événement “Investir sur Cancer Campus, c'est s'engager pour la médecine du futur” a rassemblé des personnalités issues des mondes scientifique, universitaire, institutionnel et entrepreneurial. Cet événement a permis de présenter le projet d'aménagement urbain, de souligner le rôle que joue l'association Cancer Campus et de lancer un appel à de nouveaux entrepreneurs, investisseurs et chercheurs.

Dans cette logique d'appel et d'accompagnement de nouveaux partenaires, Valérie Pécresse, présidente de la Région, a annoncé un challenge entrepreneurial aux start-up et entreprises du domaine de la santé et du numérique.

Dans le cadre de son plan Intelligence Artificielle 2021 lancé en octobre 2018, la Région, Cancer Campus et Medicen vont lancer au printemps 2019 ce premier challenge IA santé pour produire un algorithme visant à aider les médecins à définir la probabilité de récidives du cancer du sein. Ce concours sera ouvert aux start-ups et PME innovantes qui pourront s'associer à des chercheurs, avec à la clé une dotation en subvention de 1,5 million d'euros pour trois projets.