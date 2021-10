Île-de-France : Arnaud Richard, élu président de L'Atelier

« L'économie sociale et solidaire (ESS) représente près de 7,5% des emplois en Île-de-France. L'Atelier doit accompagner cette dynamique et l'aider à rayonner davantage dans toutes les sphères de notre société. L'ESS doit inspirer le monde de l'entreprise, les collectivités et les représentations syndicales. Je suis très heureux de pouvoir associer Antoinette Guhl, adjointe à la maire PS de Paris chargée de l'ESS au sein de notre bureau, dépassant ainsi les clivages politiques », souligne Arnaud Richard.

A partir de 1995, Arnaud Richard travaille durant trois ans à l'Assemblée nationale comme collaborateur parlementaire.

En 2002, il rejoint Jean-Louis Borloo, alors ministre de la Ville, comme conseiller parlementaire. Il sera à ses côtés pendant sept années, participant à la construction du plan de cohésion sociale, à la naissance du Programme national de rénovation urbaine, à l'augmentation massive de la dotation de solidarité urbaine (DSU), aux programmes de réussite éducative et enfin au Grenelle de l'environnement.

En 2009, il rejoint le Groupe Caisse des dépôts en tant que responsable du département des relations institutionnelles.

Il est élu député de la 7e circonscription des Yvelines en 2012. En décembre 2015, il devient conseiller régional d'Île-de-France et siège au sein du groupe UDI.