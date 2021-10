Île-de-France : Agnès Salvadori, nommée à la mission Prévention et lutte contre l'illettrisme

Cette mission a pour objet de favoriser l’optimisation des moyens mobilisés par l’État, à travers l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, en articulation avec la Région Île-de-France et les collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la lutte contre ce phénomène. Elle sensibilise, accompagne et donne des outils aux acteurs impliqués afin de favoriser le repérage des personnes concernées et leur accompagnement vers les solutions existantes ou à développer.

Phénomène méconnu car invisible, l’illettrisme concerne pourtant 2,5 millions de personnes en France. En Île-de-France, 5 % de la population âgée de 18 à 65 ans est touchée.