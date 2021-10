ILE-DE-FRANCE - Financement du Grand Paris Express : « À quand la fin de l'hémorragie ? »

Comme le précise le Medef Grand Paris, « les entreprises contribuent majoritairement aux quelque 500 millions d'euros par an – taxe sur la création de bureaux (320 millions d'euros), taxe d'équipement indexée sur les valeurs locatives (117 millions d'euros) et imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (66 millions d'euros) – qui financent la Société du Grand Paris.

Les mesures envisagées, en discussion à l'Assemblée nationale, alourdiraient de 140 millions d'euros cette contribution annuelle en prévoyant une augmentation de 10 % de la taxe sur les bureaux à Paris et dans les Hauts-de-Seine, un élargissement de cette taxe aux parkings commerciaux et la création d'une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour.

Pour Jean-Louis Schilansky, porte-parole du Medef Grand Paris : « Le projet du Grand Paris Express a été mal dimensionné depuis le début. Et les Pouvoirs publics imposent maintenant à des secteurs phare de l'économie parisienne, l'immobilier et le tourisme, d'y remédier. C'est un mauvais réflexe qui ne peut plus durer. Ce grand et beau projet est en train de devenir un puits sans fond. »