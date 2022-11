Île-de-France : 5e région la moins boisée de France

Un état des lieux des forêts françaises, publiques et privées, a été dressé par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). L’Île-de-France est la 5e région la moins boisée avec seulement 23 % de sa superficie couverte par la forêt, alors que la moyenne nationale est de 31 %.

Deuxième région la plus feuillue

L’étude a révélé que le taux de mortalité des arbres n’avait pas évolué entre 2011 et 2021 en Île-de-France, alors qu’il a augmenté de 54 % en France sur cette même période. La région parisienne est arrivée deuxième au classement des région les plus feuillues, juste derrière les Hauts-de-France, grâce notamment à ses nombreux chênes rouvres et pédonculés, mais aussi à ses châtaigniers.

Enfin, au niveau national, l’étude a révélé que la surface de la forêt avait augmenté de 21 % depuis 1985, atteignant une superficie 7,1 millions d’hectares en 2021. Cependant pour l’Île-de-France, son extension n’est que de 3 %.