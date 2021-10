Ile-de-France : 2e Forum métropolitain pour l'Emploi des Jeunes

Parmi les secteurs représentés : la grande distribution (Carrefour, But, Monoprix…), le prêt à porter (C&A, Fast Retailing, Camaïeu...), les banques et assurances (Banque Populaire, Macif, Natixis), l’hôtellerie-restauration (Club Méditerranée, Accor, Sodexo…), les transports, la logistique (SNCF, RATP, DHL, La Poste, FEDEX.) ou le secteur sanitaire et social.

Trente-six Missions locales de toute l’Ile-de-France seront présentes pour accueillir, orienter et conseiller les jeunes au sein du forum. Les jeunes suivis par les Missions Locales ont été préparés spécifiquement au forum et pourront également bénéficier d’ateliers pratiques organisés tout au long de la journée.

L’égalité des chances sera au cœur du forum avec un « Carré des métiers » dédié à l’orientation des jeunes en situation de handicap et un espace de recrutement spécifique. Des ateliers pratiques sur l’élargissement des choix professionnels, les clés pour être bien accompagnés ou la création d’entreprise seront organisés toute la journée par différentes associations spécialisées.