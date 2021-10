Île-de-France : 2016 marque un bon niveau de la construction

L'offre locative sociale progresse également, atteignant 17 100 logements par an. Plus de 9 % des Franciliens souffrent toujours du mal-logement : 976 900 personnes ont des conditions de logement difficiles et 159 000 sont même privées de domicile personnel, vivant soit chez un tiers, soit à l'hôtel.

L'Enquête nationale logement 2013 vient apporter des renseignements précieux sur l'évolution du parc immobilier et son occupation, la part du budget que les ménages consacrent à se loger, ou ce qu'ils pensent de leur habitat. Elle met aussi en lumière les évolutions sur longues périodes, les retournements de tendance ou encore les spécificités de l'Île-de-France dans le paysage national. Cette édition est la neuvième publication conjointe de l'IAU, l'Insee, l'Apur, la DRIHL, et la DRIEA depuis 1973.

L'enquête montre que dans la « région capitale » :

• Le niveau de la construction a sensiblement augmenté : 45 000 logements par an entre 2007 et 2013, et ceci en dépit de la crise bancaire de 2008.

• Les conditions de logement des Franciliens s'améliorent encore. L'inconfort sanitaire a quasiment disparu et la part des ménages se déclarant satisfaits de leur logement progresse, tout comme celle des ménages se prononçant sur la meilleure qualité de l'environnement de leur immeuble, et notamment de leur quartier (y compris par les occupants du parc social).

• Le marché du logement répond depuis 40 ans en grande partie aux aspirations des nombreux ménages en capacité d'acheter un logement, mais aussi aux ménages modestes qui ont besoin d'un logement social. L'offre de logements sociaux franciliens fait en effet partie des plus importantes du territoire national (un quart du parc, contre 16 % France entière).

• Toutefois, la hausse du coût du logement (remboursements d'emprunts ou loyer), toujours plus rapide que celle des revenus, absorbe une part croissante du budget de nombreux ménages. Une estimation indique aussi que 1 100 000 personnes, soit près de 10 % des Franciliens, souffrent du mal-logement.