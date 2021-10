Ile-de-France : “1 000 chercheurs dans les écoles”

L'opération est organisée par l'AFM-Téléthon, en partenariat avec l'Association des professeurs de biologie et de géologie (APBG).

Déjà 155 000 élèves ont été rencontrés ces quatre dernières années et plus de 1 000 interventions d'experts sont programmées en 2017 dans 350 établissements.

Cette année, près de 36 000 élèves de 3e et de lycées profiteront d'une occasion unique de rencontrer et d'échanger avec un scientifique – chercheur, ingénieur, technicien... – invité dans leur classe par leurs professeurs. Ils pourront ainsi découvrir les thérapies innovantes (thérapie génique et thérapie cellulaire) et recueillir des informations et témoignages sur les différents métiers de la recherche et le quotidien dans les laboratoires.