Il y a moins de médecins en Île-de-France

Dans cette période de crise sanitaire particulièrement marquée par le besoin en médecins, l'Île-de-France continue à enregistrer des départs sans remplacements de médecins libéraux. Dans les 18 derniers mois, 1 767 médecins ont cessé d'exercer en Île-de-France, contre 1 288 nouvelles installations, ce qui laisse un déficit de 479 médecins.

Le constat est général dans la grande majorité des spécialités médicales et sur l'ensemble des départements, on note notamment moins 230 médecins généralistes, avec des déficits plus marqués dans les Yvelines et en Seine-Saint-Denis ; moins de 249 médecins spécialistes non remplacés avec des déficits plus marqués dans le Val d'Oise, et par discipline dans les spécialités de dermatologie, ophtalmologie, rhumatologie et ORL.

Cette situation n'est pas nouvelle, elle était prévisible, annoncée et répétée notamment lors du cri d'alerte de l'URPS médecins en 2019. La pyramide des âges des médecins libéraux en exercice reste alarmante,

48 % ont plus de 60 ans, laissant présager encore pour les années qui viennent de nombreux départs à la retraite et une baisse aiguë du nombre de médecins sur leterritoire francilien.