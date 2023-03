Affiches Parisiennes : Pourquoi avez-vous souhaité être présent sur le Salon de l’agriculture ? Vous connaissez très bien le monde rural ?

Damien Léonard : Tout à fait. Un certain nombre de mes confrères et moi-même avons suivi un parcours de spécialisation sur le domaine du rural, ce qui explique notamment notre présence sur le Salon de l'agriculture. Nous sommes bien à même de développer ces problématiques.

A.-P. : Guerre en Ukraine, hausse du prix des matières premières, sécheresse… Les agriculteurs sont-ils particulièrement inquiets ?

D. M. : Oui. Le notariat est à même d'essayer de répondre, au moins juridiquement, à une partie de leurs problématiques. Mais les agriculteurs sont inquiets, comme un certain nombre de professions. Travaillant avec le vivant et le végétal, ils s’inquiètent en particulier des conséquences climatiques et économiques induites par la situation mondiale actuelle.

A.-P. : Est-ce que cela induit aussi des changements concernant leurs biens, leurs terres ?

D. M. : On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur la transmission des exploitations, que cela devient parfois compliqué. Elles ont été valorisées assez fortement et il est difficile, pour les jeunes agriculteurs, de venir s'installer. C’est d’autant plus vrai quand ils ne sont pas issus de ce milieu.

A.-P. : Avez-vous rencontré beaucoup de personnes lors de votre permanence sur le salon ?

D. M. : Oui, nous avons eu énormément de monde sur le sur le stand. Ces personnes nous ont questionné sur des problématiques extrêmement diverses. Nous nous sommes efforcés d’y répondre au mieux dans l'exercice de notre mission.

A.-P. : Est-ce qu'il y a un sujet qui vous a frappé lorsque vous avez donné des consultations, quelque chose qui vous a surpris ?

D. M. : Pas réellement. Quand on est installé depuis un certain temps, il n'y a plus grand chose qui nous surprend. Dans nos études au quotidien, les domaines sur lesquels nous intervenons sont très divers, ce qui fait que c'est difficile de nous surprendre. La région Normandie a même fait des podcasts sur ce genre de problématiques et on s'aperçoit qu'il peut y avoir énormément de dossiers d’une grande variété.

A.-P. : Surtout dans les campagnes non ?

D. M. : Dans les campagnes et dans les villes. La diversité des domaines est extrêmement large et le notaire, justement, est un vrai généraliste du droit, avec des spécialités également. Il est à même d'aider au mieux nos concitoyens dans le domaine du droit.