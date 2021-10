Il y a 30 ans, l'arrêt Nicolo que rien ne prédestinait à devenir la jurisprudence majeure

« Proche du recours abusif », « un dossier squelettique », « un contenu indigent », « la procédure la plus courte possible », on ne dirait pas que Patrick Frydman parle de l'un des grands arrêts de la jurisprudence administrative. L'arrêt Nicolo, dont la lecture remonte au 20 octobre 1989 fête ce mois ci son trentième anniversaire, l'occasion pour Martine de Boisdeffre et le comité d'Histoire du Conseil d'Etat de recevoir l'actuel président de la Cour administrative d'appel de Paris, à l'époque jeune commissaire au Gouvernement de 28 ans, pour faire la « petite histoire » d'un « grand arrêt ».

@ DR