Il est meilleur d'être cadre en Chine…

A cause de la crise, les salaires des cadres augmenteront peu en Europe (+3,3% en moyenne). Ils stagneront en Irlande et en Grèce et augmenteront de 3% au Royaume-Uni et en Allemagne, et de 3,5% en Belgique et au Luxembourg. Aux Etats-Unis, ils augmenteront de 3%, et de 2,9% au Canada.

En Asie, les salaires augmenteront en moyenne de 7,5%, avec des hausses de seulement 2% au Japon, de 5,3% en Corée du Sud et de 12,8% au Vietnam.

En Chine, "les entreprises se font une véritable guerre des talents" qui fera gonfler les salaires de 9,5% "en dépit d'une croissance économique moins soutenue", a indiqué Hay Group.

Les hausses les plus conséquentes devraient être enregistrées en Amérique du Sud, avec une moyenne régionale de +8,9%, et une hausse de 29% au Venezuela.

Au niveau mondial, "2013 est une année charnière dans la mesure où la croissance des pays émergents se traduit par des augmentations significatives des salaires, tandis qu'ils stagnent dans les pays occidentaux", a résumé l'un des responsables de Hay Group, Koenraad Claeys.

Ces augmentations correspondent aux salaires nominaux qu'entendent verser en 2013 les grandes entreprises, c'est à dire sans tenir compte de l'augmentation des prix, bien plus forte dans certains pays émergents que dans les pays développés.