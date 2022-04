Il est encore temps pour faire sa procuration

La procuration est une procédure simple qui permet à l’entourage de chacun de voter à sa place s’il est absent le jour de l’élection. Tout d’abord, il faut faire sa demande de procuration en ligne et conserver la référence à six caractères. Il faut ensuite la faire valider au commissariat ou à la brigade de gendarmerie avant de recevoir la confirmation par courriel. Il ne reste plus qu’à prévenir la personne qui votera pour vous. Il n’y a pas de date limite pour que la procuration soit valable. Toutefois, pour qu’elle soit valable le jour du scrutin, il faut au préalable se déplacer pour faire vérifier son identité devant une autorité habilitée : policier, gendarme ou agent du ministère des affaires étrangères. La procuration doit ensuite être prise en compte par votre commune ou consulat de vote afin que le nom de votre mandataire soit reporté sur la liste d’émargement.