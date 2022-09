Ifrac : réunion d'information le 27 septembre

Lors de cette réunion, François Molinié, président de l’Ordre des avocats aux Conseils, Cécile Chainais, professeur de droit Paris II Panthéon-Assas, directrice de l’Ifrac, et Benjamin Rottier, Premier secrétaire de la conférence du stage des avocats aux Conseils, feront une présentation de la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de l’Ifrac et de la conférence du stage des avocats aux Conseils.

Les inscriptions se font uniquement à l’adresse : contact@ordre-avocats-cassation.fr