IERDJ : ouverture des candidatures pour les projets de recherche non thématiques

L'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice (IERDJ) lance sa première campagne annuelle 2023 de dépôt de projets de recherche non thématiques. Celui-ci est ouvert jusqu’au 17 février 2023.

© Adobe Stock - campagne annuelle IERDJ