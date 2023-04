IDFM signe une convention de financement pour moderniser le Technicentre de Villeneuve-Saint-Georges

Faire du technicentre de Villeneuve-Saint-Georges l’un des plus grands et plus modernes de France. Tel est l’objectif de la convention signée par Île-de-France Mobilités (IDFM) et Transilien SCNF Voyageurs. IDFM finance en intégralité cette modernisation à hauteur de 590 millions d’euros courants. Cet atelier sera dédié à la maintenance et au garage des futurs RER NG de la ligne RER D et des trains Régio 2N de la ligne R et du RER D. Il s’agit de garantir la qualité du service et la régularité des trains au quotidien.

Les voyageurs du RER D et la ligne R du Transilien bénéficient d’ores et déjà de rames automotrices de nouvelle génération, appelées Régio 2N. Dès avril 2024, la ligne RER D sera équipée du RER nouvelle génération. Ce train à deux niveaux dispose de plus d’espace dédié aux voyageurs, car les équipements techniques sont installés le toit des rames. Mais cela nécessite d’adapter les infrastructures de maintenance pour y accéder.

La rénovation du technicentre de Villeneuve-Saint-Georges

Le technicentre s’inscrit dans le projet, “Villeneuve Demain“, qui consiste en la « création d’un complexe industriel nouveau, autonome et performant dédié à la maintenance et au garage des matériels roulants de la ligne R et du RER D ». Ce complexe est situé sur le site de Villeneuve Prairie. Il est actuellement dédié à la maintenance des trains Intercités et TER – dont l’entretien est relocalisé-, ainsi qu’à celle des trains Régio 2N de la ligne R qui vont demeurer sur ce site. Les travaux préparatoires ont déjà débuté et la livraison du site est prévue d’ici à la fin de l’année 2027.