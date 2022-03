IDFM approuve le cadre de la mise en concurrence des bus RATP

La "zone RATP" va être divisée en 12 lots, qui doivent faire l'objet d'autant d'appels d'offres dans le cadre de délégations de service public, a précisé un porte-parole. La plupart des lignes parisiennes notamment vont être réparties dans deux lots, en fonction de leurs dépôts, rive droite et rive gauche. Les représentants communistes ont bataillé pendant le conseil d'administration, s'inquiétant d'un probable “dumping” social et réclamant notamment une régie publique qui remplacerait la RATP sur ce périmètre. « On va se retrouver avec un sérieux problème d'attractivité" pour recruter des chauffeurs de bus », a en particulier indiqué à l'AFP Jacques Baudrier (PCF), qui compte utiliser « toutes les voies de recours possibles » contre cette décision.

IDFM a déjà entrepris d'ouvrir à la concurrence les réseaux d'autobus de moyenne et grande couronne. Son conseil d'administration a déjà attribué cinq lots, trois à Keolis (groupe SNCF), un à Transdev et un au groupement Lacroix & Savac. L'autorité régionale veut également lancer des appels d'offres pour l'exploitation du réseau ferré, selon un calendrier qui doit s'achever avec le métro et les lignes A et B du RER fin 2039.