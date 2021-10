IDF : Publication des chiffres-clés 2020

L'Île-de-France est la première région économique française et l'une des premières au niveau européen. Composée de 8 départements et de 1 287 communes et arrondissements, elle accueille une population de 12,3 millions d'habitants, soit 18 % de la population française métropolitaine, plus jeune que la moyenne nationale.

De nombreux atouts

L'Île-de-France en 2020 c'est, entre autres, le 1er bassin d'emploi européen, un PIB de 31% de la richesse nationale et environ 5 % du PIB de l'Union européenne. Elle est également le premier bassin d'emploi européen, avec 34 % des cadres français, 23 % d'universités françaises, 25 % d'écoles d'ingénieurs (hors universités) et 22 % d'écoles de commerce.

Par ailleurs, forte de ses 70 ports et de six plateformes multimodales, répartis sur 500 km de voies navigables, l'IDF est la deuxième plateforme fluviale d'Europe.

L'Île-de-France est également une région très attractive pour les touristes internationaux et est, de ce fait, la première région touristique mondiale. Avec 700 000 m2 d'espaces d'exposition, Paris se situe au premier rang européen du nombre de salons accueillis, du nombre d'exposants et nombre de visiteurs pour les salons de plus de 200 exposants. Enfin, Paris est la ville-hôte des futurs Jeux Olympiques d'été 2024, dont l'organisation implique d'importants investissements dans différents secteurs.

Un budget de 5 millards d'euros

Voté par la Région, le budget 2020 s'élève à 5 milliards d'euros, prioritairement destiné à l'investissement et notamment dans les secteurs de l'écologie et de la solidarité.

S'agissant des recettes, 30 % proviennent des recettes fiscales hors taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui elle représente 22 % des recettes et 21 % des recettes proviennent de la fiscalité directe.

Pour e qui est de la répartition des dépenses, 29 % du budget de la Région est alloué aux transports et à la mobilité, 16 % à l'économie, aux emplois et à la formation et 17 % aux lycées.

Découpage territorial et administratif

La région Île-de-France se compose de 63 intercommunalités, au sein desquelles on retrouve la Métropole du Grand Paris qui regroupe elle-même 131 communes et plus de 7 millions d'habitants.

L'Ile-de-Franc, c'est aussi 25 basins d'emplois franciliens, délimités par une carte établie par la Région et l'Etat. Ce nouveau périmètre a pour objectif de créer des synergies entre tous les acteurs publics et privés qui interviennent sur les questions d'emploi, d'économie et de formation, afin d'identifier des priorités d'actions et de coordonner les interventions, selon les différents besoins du territoire.