IDF : présentation du budget participatif écologique et solidaire

Depuis le début de la mandature, l'action en faveur de l'environnement est une priorité de la Région a ce titre, l'ensemble des dépenses en Ile-de-France pour l'action environnementale atteint 2 milliards d'euros en 2020.

Réel pas supplémentaire fait en ce sens, la Région vient de lancer son premier budget participatif écologique et solidaire. D'une ampleur inédite et doté de 500 millions d'euros d'ici à 2024, ce plan offre la possibilité à tous les Franciliens de devenir acteurs de l'environnement et de prendre part à une démarche citoyenne régionale.

Durant la période 2020-2024, la Région engagera 100 millions d'euros d'aides annuelles pour financer des projets locaux et ceux pour lesquels les Franciliens auront voté.

Modalités accessibles pour tous les Franciliens

Les Franciliens, regroupés en personnes morales, les associations ainsi que les entreprises et les acteurs publics ou privés pourront ainsi proposer des projets inscrits dans les 5 thématiques environnementales suivntes :

Alimentation, biodiversité, espaces verts ;

Vélo et mobilités propres ;

Propreté, prévention et gestion des déchets, économie circulaire ;

Énergies renouvelables et efficacité énergétique ;

Santé environnementale.

Le dépôt des projets est ouvert du 1er juillet au 14 août 2020 sur le site budget.participatif.iledefrance.fr.

A l'issue des votes, la Région financera jusqu'à 100 % des investissements dans les projets écologiques locaux, allant jusqu'à 10 000 euros (abri à vélos, compost collectif, jardins partagées etc.).

Le financement des « grands projets », c'est-à-dire au-delà de 10 000 euros, se fera par le biais des aides régionales dédiées. En se soumettant au vote des Franciliens, ces projets pourront bénéficier d'une aide supplémentaire de 10 %.

Un budget collaboratif avec les Franciliens

Tous les Franciliens, de plus de 15 ans et habitant, travaillant ou étudiant en Île-de-France pourront ainsi voter et choisir leurs projets préférés, du 18 septembre au 14 octobre. Les votes se feront sur laplateforme budget.participatif.iledefrance.fr.

Plus d'infos : budgetparticipatif.iledefrance.fr