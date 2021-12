Idea Pact, un pacte pour l’inclusion et la diversité dans les entreprises

I pour inclusion, D pour diversité, E pour équité et A pour accessibilité. Idea Pact, c’est le collectif engagé pour la diversité et l’inclusion dans les entreprises et qui prône ces quatre piliers. Autant de valeurs qui montrent la volonté des DRH et plus largement, des professionnels, d’aller vers un monde professionnel plus juste pour demain.

ImPACT’

Le collectif regroupe une vingtaine de DRH qui s’engagent à créer l’entreprise de demain, à l’image de la diversité notre société. Une entreprise qui se veut donc inclusive, diversifiée, équitable et accessible à tous. Parmi les entreprises déjà engagées, Leetchi, Mangopay, Cheerz, Ornikar etc. « En fondant cette communauté, nous avons voulu rassembler celles et ceux qui ont la volonté d’agir en prenant des engagements forts et actionnables. […] Notre devise : faire de l’inclusion une réalité », affirme Christelle Kalipé, DRH de Leetchi et Mangopay et à l’initiative du collectif. Le pacte permet que chacun soit respecté, écouté, valorisé, et surtout, traité équitablement, quels que soient ses origines, son âge, ses croyances, son orientation sexuelle ou son parcours de vie. L’ADN du pacte souhaite que l’entreprise soit une communauté où chacun a sa place, un espace de confiance axé sur l’équité et dans lequel la singularité de chacun est une richesse.

Impacts au pluriel

L’Idea Pact permet de créer de l’impact à la fois en interne et en externe. Pour cela, le pacte propose sept mesures actionnables, mesurables et surtout, réalistes. Sensibiliser sur l’importance de l’inclusion, former managers comme équipes aux bonnes pratiques mais aussi mettre en place un dispositif d’alertes internes contre les comportements discriminants...

La France, pas si inclusive

Si certaines entreprises françaises ont adopté le pacte, le chemin est encore long pour l’inclusion et la diversité dans les organisations. Les obligations légales ne couvrent que certaines formes de discriminations, concernant l’égalité hommes-femmes ou les personnes en situation de handicap. Et encore. Seulement 2 % des entreprises respectent pleinement l’égalité femmes-hommes, selon l’index d’égalité de 2021. Rien d’étonnant donc, lorsque la dernière étude Statistica a révélé que près d’un quart des personnes LGBTQI+ avaient été victimes de discriminations sur leur lieu de travail. Pour lutter contre ces inégalités, il est indispensable de faire évoluer les mentalités. « En tant que responsables ressources humaines, nous pouvons et nous avons le devoir d’agir pour garantir la diversité et l’inclusion au sein de nos sociétés respectives : le IDEA Pact nous permet d’unir nos forces sur ce vaste sujet, qui peut être complexe à aborder quand on doit construire des fondements sans avoir de modèle », affirme Lucie Liu, DRH de station F et membre du IDEA Pact.

Des objectifs qui payent

Placer l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité au cœur du pacte provoque de nombreux bénéfices. Selon la dernière étude Deloitte intitulée “Diversité et inclusion”, cela permet d’améliorer le bien-être au travail, mais aussi de libérer l’innovation et la créativité du collectif. Un environnement de travail inclusif permet donc à chaque individu de s’accomplir au travail. Les entreprises qui pratiquent une politique inclusive génèrent d’ailleurs jusqu’à 30 % de chiffres d’affaires supplémentaire par salarié et une profitabilité supérieure à celle de leurs concurrents. « Il est urgent de faire bouger les lignes ! La diversité et l’inclusion sont des enjeux de société que doivent adresser les entreprises. Il ne suffit pas d’y être sensible : il est important d’agir concrètement », dénonce Pierre Monclos, DRH de Unow et membre du pacte. L’Idea Pact permet donc de mettre en lumière des problématiques d’inclusivité, de diversité, d’équité et d’accessibilité afin de proposer des solutions aux professionnels, comme aux entreprises, pour y répondre. D’ailleurs, le pacte ambitionne à plus long terme de provoquer l’entraide entre tous les acteurs du monde professionnel afin d’agir pour briser les plafonds de verre.