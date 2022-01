Idea Conseil : le mapping au service du développement des TPE, PME et associations

La méthodologie Idea Conseil permet d’accompagner les TPE, PME et associations de la création à la transmission. Avec une équipe de 4 personnes et plus de 20 opérations à son actif, Idea Conseil intervient sur toutes les étapes clés du projet de développement d’entreprise.

Idea Conseil conduit l’ensemble de ses interventions en plaçant le chef d’entreprise ou le comité de direction d’une association au centre du plan d’actions recommandé et dans le plus grand respect des valeurs de chacun.

Une méthodologie qui a fait ses preuves

La méthodologie utilisée est celle du mapping ou schéma heuristique qui consiste en une écoute approfondie à identifier le fonctionnement d'une organisation par la mise en évidence des connexions afin d'en suivre le cheminement. La valeur ajoutée de cette approche réside dans son aspect visuel et intuitif. Les cartographies permettent de structurer visuellement l'analyse d'une organisation, d'une activité et constituent un bon support pour conduire un entretien avec les dirigeants.

Modulable à l'infini, le cabinet s'en sert pour remuer dans tous les sens une organisation, la tordre, l'éclater puis la remettre en ordre en vue de bâtir des hypothèses pour identifier le ou les modèles durables.

Cette approche est dynamique et permet de réinventer les modèles afin de répondre à l'évolution des enjeux. Les séances se déroulent successivement soi en tête à tête soit en groupe. La démarche proposée est double car elle conduit naturellement à modéliser en parallèle les aspects économiques des préconisations et aboutit à des préconisations très opérationnelles.

Un binôme aux compétences riches et complémentaires

Flavien Marteau, expert-comptable de formation a au fil de sa carrière toujours eu la volonté de mettre en avant son rôle de conseil. Diplômée de l’Ecole de Management de Normandie, Angélique Amiot est une spécialiste des Ressources Humaines et son approche spécifique permet au-delà des chiffres de mettre en place des schémas organisationnels efficaces.

Le médico-social : une véritable expertise sectorielle

Récemment, Flavien Marteau a accompagné la fusion-restructuration de 5 associations dans le secteur de l'aide à domicile représentant plus de 500 salariés sur les aspects organisationnels, économique et juridiques.

Quant à Angélique Amiot, elle a conduit un audit organisationnel ainsi que l’accompagnement du service administratif et financier d’une association gérant plusieurs établissements et services d'aide par le travail (Esat) dans sa restructuration territoriale.

Elle a participé à de nombreux audits de conformité et apporte sa pratique du conseil sur la gestion des ressources humaines aux entreprises et aux associations.

Le digital : un vrai savoir-faire

Idea Conseil accompagne le développement d'un groupe spécialisé dans les systèmes d'information et la formation digital en intervenant sur deux plans : l’expertise comptable et le coaching stratégique.