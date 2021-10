« Ici-Bas, les égouts de Paris »

La photographe Sélène de Condat a partagé pendant six mois le quotidien des égoutiers de la Ville de Paris. A travers une trentaine de clichés, elle offre un regard inédit sur des femmes et des hommes passionnés par leur métier. Une plongée dans un univers à la fois difficile et fascinant. Paris peut s’enorgueillir de posséder un remarquable réseau d’assainissement. Reproduction souterraine du plan de surface, qui double les avenues et les rues de la capitale, il constitue un patrimoine unique. Aujourd’hui, pas moins de 258 hommes et femmes travaillent dans les égouts au service des Parisiens. Cette exposition est un hommage à leur savoir-faire, elle rend visible un travail quotidien et indispensable, souvent méconnu du public.