Icade obtient un crédit solidaire de 150 millions d'euros

C'est le cabinet d'avocats d'affaires Gide qui a conseillé Crédit Agricole CIB, en qualités d'Arrangeur, de Prêteur et d'Agent, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France en qualités d'Arrangeur et de Prêteur dans le cadre de la mise en place de cette ligne de crédit renouvelable solidaire pour Icade.

La particularité de ce financement est qu'il prévoit un mécanisme de renoncement d'une partie de la rémunération par les deux prêteurs et un abondement de même montant par Icade, dont le montant est reversé au profit de la recherche sur les vaccins contre le Covid-19 réalisée par l'Institut Pasteur.

L'équipe de Gide était composée de Rémi Tabbagh, associé, Farah El-Bsat, counsel et Valentin Tschaen, collaborateur.