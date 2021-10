IBM délocalise des activités, sous-traitées pour la Sncf

Le contrat emporté récemment par IBM était jusqu'à présent assuré par la société française de services informatiques Steria, dont les salariés étaient détachés dans les locaux de la Sncf et travaillaient aux côtés des cheminots informaticiens. Le pilotage de l'informatique du service des ressources humaines sera pour sa part transféré dans une filiale espagnole du groupe français Sopra.



Selon Hervé Giudici, secrétaire général de l'Union fédérale des cadres, 260 emplois de sous-traitants vont être supprimés et 45 postes de cheminots non remplacés. Il craint 500 emplois d'ici 2013. "On est en train de parler de 150 postes (récemment délocalisés) alors que la Sncf, c'est 400 000 emplois en France. Donc, c'est tout à fait marginal", a déclaré le président de la Sncf Guillaume Pepy. "Il y a effectivement 150 postes toujours de sous-traitance informatique qui se trouvent dans d'autres pays d'Europe (République Tchèque), quelques-uns en Espagne, quelques uns en Pologne et ces emplois là sont des emplois de nos sous-traitants", a dit M. Pepy.



"Il faut savoir que la Sncf avec tout ce qu'elle achète chaque année c'est plus de 400 000 emplois en France et on a un motif de fierté particulier en 2012 c'est que la Sncf embauche plus de 10 000 jeunes même pendant la période de crise", fait-il valoir évoquant les embauches au niveau du groupe. La seule entreprise historique Sncf compte plus de 150.000 cheminots; le groupe Sncf a atteint 246 000 personnes en 2011. Environ 2.200 cheminots et 2.500 salariés sous-traitants travaillent pour les services informatiques de la Sncf, notamment en matière de réservations, d'affichage en gare et de sécurité de circulation des trains, selon la CGT. La sous-traitance atteint aujourd'hui 54 % sur tous les systèmes d'information, toujours selon le syndicat.