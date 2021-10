I Make, la plateforme qui vous aide à tout faire vous même

Parce que de nombreux Français ont compris qu'il était urgent de réduire leur consommation, dans une démarche plus écologique et plus responsable, ils sont de plus en plus à préférer créer eux mêmes les produits dont ils ont besoin plutôt que de les acheter. Consciente de l'ascension du « faire soi-même », la nouvelle marketplace I Make regroupe et facilite l'accès à toutes les fournitures nécessaires aux divers besoins du quotidien.

Promouvoir une nouvelle façon de consommer

Si la tendance était déjà ancrée dans notre société, la crise sanitaire et le confinement l'ont accentuée et élargi à pleins de domaines du quotidien. Face à l'engouement des Français pour le « faire soi-même », I Make propose de faciliter l'achat des fournitures dont ils ont besoin, en promouvant une consommation plus écologique, économique et favorisant l'épanouissement personnel. Ainsi, qu'il s'agisse de l'entretien de la maison, de la cuisine, des loisirs créatifs ou encore du jardinage, tout ce que vous recherchez pour réaliser vous-même vos produits sont disponibles sur la plateforme, de même que des conseils et des inspirations pour faire soi-même.

« Je suis convaincue que le faire soi-même est la nouvelle façon de consommer. Faire plutôt qu'acheter est selon moi un mode de vie à part entière, qui va bien au-delà du loisir créatif. Faire soi-même est plus écologique, économique, transparent, et favorise l'épanouissement personnel.», explique Elodie Abécassis, fondatrice d'I MAKE

Devenir la référence en la matière

Elodie Abécassis, convaincue que le « faire soi-même » participe au développement d'une société plus responsable, a décidé de créer I Make en 2019, certaine que le monde de demain ne pourra être qu'avec une consommation plus raisonnée. Face aux forts enjeux environnementaux actuels, le site a également pour objectif, en proposant une gamme de produits et fournitures la plus large possible ainsi que des conseils et des tutoriel, de démocratiser cette pratique chez les consommateurs.

Rassemblant une communauté de 50 créateurs et créatrices de contenus, partageant leurs conseils et leur savoir-faire sur le site et ses réseaux sociaux, I Make espère devenir LA référence du « faire soi-même » et de la consommation responsable.