Hymne du Notariat : le concours est ouvert

Alexia Arno, présidente de l'Arco, souligne qu'un hymne a pour but « d'unir, de fédérer les membres d'une profession » autour d'une identité, de grandes idées et de valeurs communes. Les paroles véhiculées par la musique de l'hymne auront ainsi une portée fédératrice. Le chant est apparu comme le parfait vecteur de réunion des notaires.

L'objectif de cet hymne est donc de rassembler tous les membres de la profession, quelle que soit leur génération, autour d'idées communes et d'une participation collective. L'hymne sélectionné sera ensuite joué et chanté au cours de rassemblements notariaux – Congrès des notaires, fête de la musique des notaires ou encore assemblées générales des chambres.

Les critères de sélection retenus

Le jury du concours est composé de Jean-François Humbert, le président du Conseil supérieur du notariat, de Sylvain Audinovski, chef de l'orchestre OdinO, ainsi que des membres du bureau de l'Arco.

Pour concourir, chaque candidat devra proposer un hymne qu'il aura composé et qui sera constitué d'un refrain, de deux couplets, en utilisant des phrases simples et courtes afin de faciliter la compréhension et la mémorisation du chant.

Des moyens techniques seront ensuite mis en œuvre afin d'améliorer la production et valoriser le travail. L'hymne sera ensuite enregistré en studio début 2020.

Pour toucher le plus grand nombre au sein de la profession, les organisateurs de ce concours conseillent de valoriser les messages universels, énergiques, fédérateurs, engagés.

Le gagnant bénéficiera, outre de l'enregistrement de son hymne en studio et de sa diffusion nationale, d'une invitation par le CSN au Congrès 2020 des Notaires de Paris et d'un voyage notarial à Vienne.

Les candidatures sont à envoyer à : association.arco@gmail.com.